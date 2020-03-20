Koronavirüs’e karşı dayanışma çağrısı

İlk ortaya çıktığı andan itibaren etkili bir şekilde yayılan virüsün, Türkiye'ye sirayet etmesinin, devletin başarılı yönetimi ve ön hazırlıkları sayesinde geciktirildiği, ülkenin söz konusu küresel sorundan en az etkilenen ülkelerden birisi olduğunun tüm otoriterlerce kabul edildiğinin belirtildiği açıklamada, bundan sonraki süreçte de devlet, sivil toplum ve millet olarak hep birlikte gerekli tüm tedbirlerin ve önerilerin eksiksiz hayata geçirilmesi ve kısa sürede yaşamın normalleşmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluklarını titizlikle yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Çorum İDP üyesi STK’lar olarak şehirde kimin ne ihtiyacı varsa onun yanıbaşında; nerede gereksinim oluşursa tereddütsüz orada olacaklarının belirtildiği açıklamada, “Bizler için öncelik insanımızdır. İnsan sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir adımı doğru ve kabul edilebilir bulamayız. Koronavirüs enfeksiyonu konusunda tüm şehrimizi davet beklemeksizin dayanışma ruhuna dahil olmaya ve devletimizin belirlediği önlemlere titizlikle uymaya çağırıyoruz. Aynı zamanda bu zor dönemi millet olarak aramızdaki sevgi, saygı, hoşgörü gibi bizi biz yapan değer yargılarımızı da güçlendirmek adına bir fırsata dönüştürmemiz gerektiği düşüncemizi de, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi. (Haber Merkezi)