Son Dakika

Koronavirüse bir günde 12 kurban

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölümler bir türlü önlenemiyor.

Güncel 03.11.2020, 19:21
93
Koronavirüse bir günde 12 kurban

Kurban Bayramı sonrasında ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yaşanan vaka ve ölümlerdeki artışlar alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamazken, ilimizde önceki gün de bir günde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 12 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son haftalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artış sürüyor. Buna göre 5 Ekim’den beri vefat edenlerin sayısı 109’a yükseldi.

Çorum'da özellikle 5 Ekim 2020 tarihinden bu güne koronavirüs salgınında her gün can kayıplarının yaşandığı da belirtildi. Yapılan çalışmalara rağmen bir türlü durmayan ölüm ve vaka artışlarının daha da yükselmesinden endişe ediliyor. Buna göre son 28 günde yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3, 1 Kasım'da 3 ve 2 Kasım 2020 günü ise 12 kişi”

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 03 Kasım 2020
İmsak 05:40
Güneş 07:06
Öğle 12:29
İkindi 15:16
Akşam 17:42
Yatsı 19:02

Gelişmelerden Haberdar Olun

@