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Koronavirüse 5 kurban daha

Çorum’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümler bir türlü durmuyor.

Güncel 28.10.2020, 23:20
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Koronavirüse 5 kurban daha

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayında da ülkemizde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgınında Kurban Bayramı’na kadar başarılı bir performans ortaya koyan ve alınan önlemlere genellikle uyulması sonucu ölüm ve vaka sayıları az olan Çorum’da Kurban Bayramı ile birlikte yaşanan artışlar ise bir türlü önlenemiyor.

Çorum’da 27 Ekim 2020 Salı günü de 5 kişi daha hayatını kaybederken, son bir haftada vefat sayıları 40’e yaklaştı. Son haftalarda Covid-19’un hızla yayıldığı Çorum’da 5 Ekim 2020 tarihinden bu yana ise yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle toplam vefat sayısı 84’e ulaştı.

Buna göre ilimizde 5 Ekim’den beri yaşanan ölüm sayıları şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6 ve 27 Ekim'de ise 5 kişi”

(Haber Merkezi)

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