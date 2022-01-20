Koronavirüs yine can aldı

Uzun yıllar Almanya'da ikamet ettikten sonra memleketi Çorum'a dönen Mehmet Baran, yakalandığı yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Fatma Baran'ın eşi, Gülümser Uğurlu, Gülistan Arslan ve Mehdi Baran'ın babaları, 112 Acil personellerinden Alaattin Erdoğmuş'un dayısı olan Mehmet Baran'ın cenazesi saat 12.30'da Nadık Cemevi'nden alınarak merkeze bağlı Tarhan Köyü'nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

