Koronavirüs vaka sayısı düşüyor ama Türkiye’de beşinci sıradayız

Salgının ilk başladığı dönemde ülke genelinde iyi bir sınav veren Çorum yeni varyant olan Omicron’un ülkemize girmesi ile başlayan yükseliş sürecine ise ayak uydurmuştu. Çorum’da özellikle Ocak ayının ilk haftasından itibaren her hafta neredeyse iki kat artan vaka sayıları yeni yılda ilk defa bu hafta azaldı.

Sağlık Bakanlığı’nın 19-25 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı, İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 olarak kayıtlara geçti. Çorum’da geçen hafta 1290 seviyesinde olan vaka sayısı bu hafta ise her yüzbin kişide 1184.54 seviyesinde açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olduğunu dile getirdi.

İllerin 19-25 Şubat 2022 tarihli verilerine göre Çorum ilimiz Amasya (1686,69), Kırşehir (1476,06), Samsun (1425,03) ve Ankara (1275,52), ilinin ardından her yüzbin kişide 1184,54 rakamı ile beşinci sırada yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)