Koronavirüs vaka sayısı 100 binde 168,83’e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 14-20 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray, en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 14-20 Ağustos'ta Çorum ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de de azaldı.

Vaka sayısının 16 ilde arttığını, 65 ilde ise azaldığını belirterek illerdeki 100 bin kişide görülen haftalık yeni vaka sayısının insidans haritasından öğrenilebileceğini belirten Koca, “Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” ifadesini kullandı.

Buna göre Çorum’un geçen hafta 182,79 olan vaka sayısı 168,83’e indi.

(Haber Merkezi)

