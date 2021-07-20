Koronavirüs temaslısı kişi düğün salonunda yakalandı

Koronavirüs pandemesi süreci içinde kapanan iş yerleri normalleşme ile birlikte bir bir açılıp çalışmaya başlarken, Covid-19 hastaları ya da temaslarının bilinçsizce toplum içine çıkmaları hem diğer insanların hayatını tehlikeye sokuyor hem de normalleşme sürecine sekte vuruyor.

Alınan bilgiye göre Covid-19 temaslısı olan ve karantina süreci 19 Temmuz 2021 gece saatlerinde sona erecek olan C.A. isimli kişi karantinası bitmeden Çorum'da salonda yapılan düğüne katıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine düğün salonuna polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çok sayıda vatandaşın katıldığı düğünde bulunan Covid-19 temaslısı C.A. hakkında tutanak tuttu. Durumun öğrenilmesi düğüne katılanlar arasında korku ve panik yarattı.

(Haber Merkezi)

