Koronavirüs sonrası yeniden buluştular

Edebi Bayanlar Kitap Okumu Kulübü üyesi kadınlar geçtiğimiz günlerde Kadeş Barış Meydanı içindeki Emin Kırtasiye Kafe’de biraraya gelerek yeniden faaliyetlerine başladılar.

Kurucu ve Moderatör Zeynep Özçerezci, yeni döneme M. Barış Muslu’nun “Sağlığına Format At” isimli kitabını okuyarak başlayacaklarını söyledi.

Kitap okuma oranının artmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı istediklerini belirten Özserezci, önümüzdeki dönemde daha faal şekilde kitap okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini açıkladı. Özçerezci ayrıca tüm Çorum halkını kitap okumaya ve çocuklarına örnek olmaya davet etti.



(Ömür SOYTEMİZ)

