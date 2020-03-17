“Koronavirüs salgınına karşı önlemler hızlandırılmalı”

Yeterince test yaparak hastalığın yaygınlığının saptanması ve yaygınlığın derecesine göre “sosyal mesafe” önlemlerinin devreye alınması gerektiğini kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İlimizde yapılamadığı bilinen testlerin sınırlı sayıda merkezde yapılıyor olması da önemi giderek daha fazla anlaşılacak bir eksiktir. Yapılan testlerin sadece ekonomik gücü olanın ulaşabileceği bir nitelikte tutulması kabul edilir bir durum olmaya uzaktır. Test merkezlerinin hızla artırılması, herkes için ücretsiz, ulaşılabilir olması ve alt yapısı yeterli üniversite laboratuvarlarının da sürece dâhil edilmesi gereklidir.

Toplumun hastalıktan korunması için en önemli olan önlemlerden ikisi kişisel temizlik ve bireylerin birbiriyle daha az temas etmesinin sağlanmasıdır.

Kişisel temizlik konusunda kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Ancak gereksiz alkol, çamaşır suyu gibi kimyasalların kullanımının var olan problemleri derinleştirebileceği gözden kaçırılmamalıdır. Ellerin sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, ellerin yüz ve ağıza götürülmemesi, kamusal alanlarda da olmak üzere, sık kullanılan yüzeylerin temizliği, kapı kolları, masalar, elektrik ve asansör düğmelerinin kullanılmasındaki davranışsal değişiklikler konusunda halkın bilgilendirilmesi sürdürülmelidir.”

“ÖĞRENCİ VE VELİLERİMİZE YÖNELİK ALINAN KORUYUCU TEDBİRLER ARTIRILMALI”

“Okulların bu süreçte tatil edilmiş olması son derece değerlidir. Ancak tatil sürecinde okulların temizlenmesi, gerekli dezenfekte işlemlerinin yapılması okulların tekrar açılmasıyla salgının tekrar gündeme gelmesini önlemek açısından önemlidir. Bu çerçevede okulların maddi ve personel yetersizlikleri de gözetilerek çalışmaların yürütülmesi, olanakları kısıtlı olan okullara maddi kaynak aktarımı ve personel desteği acilen yapılmalıdır.

Alınan önlemler okullarla sınırlı tutulmamalı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumlardan başlayarak, kamu ve özel sektör kurumlarından, yüzlerce kişinin bir arada çalıştığı fabrikalara ve fabrika servislerine kadar genişletilmelidir. Bu çerçevede çalışanlara ücretli izin hakkı koşulsuz sağlanmalıdır.

Sağlık sistemi salgına hazır hale getirilmeli ve sağlık çalışanlarına yönelik koruyucu önlemler alınmalıdır:

Salgının önlenmesinde en önemli görevi üstlenen sağlık merkezlerinin güvenliğine dair önlemler ihmal edilmemeli, sağlık emekçilerinin sağlığının korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, salgınla mücadelede dogmadan uzak bilimsel metotların rehber alınmasının önemini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Devletin bütün kurumlarını konu ile ilgili bilgi paylaşımında daima şeffaflık ve açıklık ilkesine uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda hastalığın yayılmasının önüne geçecek tedbirleri ivedilikle hayata geçirmek için gerekli adımların derhal atılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.” (Haber Merkezi)