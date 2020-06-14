Koronavirüs otomobil fiyatlarını %25 artırdı

Eski ve yeni model araçların satışa sunulduğu oto pazarında araç fiyatları daha öncekine göre yükselme kaydederken fiyatlardaki bu yükseliş hakkında Oto Galericileri Derneği Başkanı Fahri Yandık, Koronavirüs salgını öncesi 2. El araç fiyatlarında normal bir yükseliş olduğunu ancak salgın ile birlikte fabrikaların üretime ara vermesi ve ülkeye araç girişinin olmaması gibi nedenlerle fiyatların aniden yükselişe geçtiğini dile getirdi. Otomobile talebin 2019 yılına göre fazla olduğunu bunun da fiyatın artışında etkili olduğunu belirten Yandık, devletin faiz indirimi, orta ölçekli esnafa kredi desteği, 2. El araç alımında faiz indirimine gidilmesi gibi etkenlerin otomobil fiyatlarının son 10 yılın en yüksek seviyesinde artmasına vesile olduğunu vurguladı. Fiyatlarda düşme beklentilerinin olmadığını ancak ÖTV’de indirime gidilmesi durumunda 2019-2020 model araç fiyatlarında az da olsa gerileme olabileceğini şu an için ikinci el araç fiyatlarında %25 civarında artış olduğunu vurguladı.

Fiyatlardaki artışa filo ve araç kiralama firmalarının da katkısının bulunduğunu belirten Yandık, “Bu firmalar her yıl araçlarını yeniliyorlardı ancak 2020 yılında piyasada sıfır araç olmayınca filo firmaları da ellerindeki araçları satışa çıkarmadı. Piyasada 2. el araç artışı olmaması fiyatlara yansıdı” dedi.

(Haber Merkezi)