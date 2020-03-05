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Koronavirüs önlemleri ele alındı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde düzenlenen toplantıda koronavirüs önlemleri ele alındı.

Koronavirüs önlemleri ele alındı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde düzenlenen toplantıda koronavirüs önlemleri ele alındı.

05 Mart 2020 Perşembe 22:31
Koronavirüs önlemleri ele alındı

Pandemik İnfluenza (Grip) İl Koordinasyon Kurulu Hazırlık Toplantısı Vali Çiftçi yönetiminde yapıldı. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Günser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Rekötr Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Valilik Basın Müdürü Mehmet Çelik, Gençlik Hizmetleri Müdürü Haşim Eğer ile diğer ilgili kurumların idarecileri katıldı.

Pandemik İnfluenza İl Koordinasyon Kurulu Hazırlık Toplantısı’nda ilk olarak Çin’de tespit edilen ve dünyanın 80’e yakın ülkesine ülkesine yayılan Yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) hastalığı ile ilgili alınan tedbirler ve nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek bir salgın ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler ele alındı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Coronavirüs (COVİD-19) hastalığı hakkında Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam tarafından kurul üyelerine bilgilendirmede de bulunuldu.

Pandemik İnfluenza İl Faaliyet Planı doğrultusunda yapılan hazırlıkların da gözden geçirildiği toplantıda olası bir salgın durumunda alınması gereken tedbirler de ele alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

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