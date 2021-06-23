Koronavirüs kurbanı Savcı Erdal Karakaş toprağa verildi
Uzun yıllar Çorum'da avukatlık yaptıktan sonra Amasya Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan, Çorumspor eski yöneticisi Erdal Karakaş, tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 23.06.2021, 19:35
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Erdal Karakaş'ın ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Evli ve 2 çocuk babası olan Savcı Erdal Karakaş Ulumezar’da toprağa verildi.
Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Yusuf Karakaş'ın da ağabeyi olan Karakaş’ın cenaze törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediyesi Başkanı Av. Muzaffer Külcü, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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