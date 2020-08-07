“Koronavirüs” istişaresi

Valilik makamında AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile biraraya gelen Vali Çiftçi istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “COVİD-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronaviriüs Bilim Kurulu önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izalasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbir kararları doğrultusunda ülke genelinde bugüne dek en kapsamlı denetim yapıldı. Bu kapsamda Çorum’da milletvekillerimizin de katılımıyla mevcut durumu istişare ettik” dedi.

(Haber Merkezi)