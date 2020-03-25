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Koronavirüs için web sitesi açıldı

Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından web sitesi hayata geçirildi.

Koronavirüs için web sitesi açıldı

Dünya’yı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından web sitesi hayata geçirildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 20:36
Koronavirüs için web sitesi açıldı

Koronavirüs Salgını’nı tanımak ve etkilerini ve gelişmeleri hakkında vatandaşın doğru bilgilere ulaşması ve farkındalığın artırılması için Sağlık Bakanlığı “Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)” konulu Web sitesi https://covid19.saglik.gov.tr/tr/ adresinde hayata geçirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Yeni tip koronovirüs ile ilgili güncel ve doğru bilgi akışı için bu siteyi takip etmenizi ve hazırlanan kamu spotu videolarıyla ses kayıtlarının Radyo ve TV kanallarında yayınlanması hususunda desteğinizi rica eder, sağlıklı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar bu siteyi takip ederek Koronavirüs salgını hakkında doğru bilgilere ulaşabilecek.

(Bülent USLU)

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