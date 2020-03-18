“Koronavirüs halk sağlığı sorunudur”

Koronavirüs salgınının dünyayla birlikte ülkemizde de hızla yayıldığını belirten Gökmen, “Elbette kişisel tedbirleri alma, kuralları uygulama önemlidir ancak salgınla baş etmek toplumsal bir sorundur ve sistematik müdahale ve tedbirler gereklidir. Burada esas görev ve sorumluluk elbette siyasi iktidarındır” ifadelerini kullandı.

Halk sağlığının bir işçi sağlığı ve güvenliği konusu olarak da ele alınması gerektiğini kaydeden Gökmen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kişisel tedbirler önemlidir ancak toplumsal tedbirler olmadan bir anlamı yoktur. Bu nedenle işyerlerinden, toplu taşımaya kadar her alanda halkın sağlığını koruyacak önlemler alınmalı, vaka teşhisi yapıldığında çalışanlar ücretli izne ayrılmalıdır. Salgını gerekçe göstererek kimi fabrikalarda çalışanlara ücretsiz izin verilmesinin gündeme geldiği görülmekte olup, hak gaspları için halk sağlığını tehdit eden bu virüs salgınının fırsat olarak değerlendirilmesine olanak verilmemelidir.

Dezenfekten malzemelerinin ve alkollü temizleyicilerin fiyatlarının son günlerde aşırı derecede arttığı görülmektedir, fırsatçılığa geçit verilmemeli, dezenfekten malzemelere ücretsiz ulaşım sağlanmalıdır.”

“KAPİTALİST SİSTEM, İNSANLIK VE DOĞA İÇİN YIKIM DÜZENİDİR”

Dünyaya hızla yayılan koronovirüs salgını sebebiyle kapitalist-emperyalist düzenin tüm insanlık ve doğa için yıkım düzeni olduğunun, kâr için üretim değil insan ve toplum odaklı üretim ve hizmetin esas olması gerektiğinin bir kez daha açığa çıktığını belirten EMEP İl Başkanı Gökmen, “Hastalığın bu kadar hızla yayılmasının nedeni sağlık, sosyal güvenlik başta olmak üzere kamu hizmetlerinin neoliberal politikalarla ticarileşmesi ve işçi sınıfının yüzyıllara dayanan mücadeleyle elde ettiği kazanımların gasp edilmesidir” dedi.

“Bugün salgının sonuçlarını en acı şekilde yaşayan Avrupa ülkelerinde, neoliberal politikalara karşı verilen mücadelelere, işçi direnişlerine rağmen özelleştirmeler ve kamu hizmetlerinin ticarileşmesi, sağlığın ve sosyal güvenliğin tasfiyesinde ısrar edilmiştir ve bugün salgınla birlikte sağlık politikaları ve hastanelerin kamulaştırılması tartışılmaktadır” diyen Gökmen, “Bu boşluğun kamusal hizmet veya sosyal devlet yaklaşımıyla doldurulamayacağı da bizzat deneyimlerle görülmüştür. Halkımıza bir kez daha hatırlatıyoruz, salgına karşı mücadele eşitsizliklerin, ayrımcılığın, işsizlik ve yoksulluğun kaynağı olan kapitalist sisteme karşı mücadeleden bağımsız değildir, insanlığın geleceğini sosyalizmle hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)