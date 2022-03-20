Koronavirüs geçirmiş olanlara özel bir birimde hizmet veriliyor

Konuya ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

“Covid 19 hastalığını geçiren bazı bireylerde sonraki dönemlerde bir takım sağlık sorunları görülebilmektedir. Bu amaçla; ülkemizde de bu bireylerin izlemlerini gerçekleştirmek için takip sürecine ihtiyaç duyulmuş olup Covid 19 hastalığı geçiren bireylerin, mevcut sağlık durumlarının tespiti ve izlemlerinin en az 2 yıl süreyle standart ve kapsamlı yaklaşımla takip edilmesi gerekliliği doğmuştur. Ayrıca, bu bireylerin tıbbi izlemlerinde belirlenen ve müdahale gerektiren sağlık problemlerinin erken dönemde belirlenmesi ve gereken tıbbi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla sağlık politikalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Covid 19 Takip Merkezi’nden faydalanılabilmesi için öncelikle gönüllülük şartı aranmakta olup Covid 19 hastalığını ağır geçirmiş, yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalar tedavilerinin bitiminden en az bir ay geçmiş olmak şartıyla merkezimize kabul edilmektedir.”

(Haber Merkezi)

