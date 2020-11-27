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Koronavirüs, "evleniyoruz-mutluyuz" yazısını rafa kaldırdı

ÇORUM’da damat, düğün öncesi gelin arabasına yazdırdığı yazı ile görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Güncel 27.11.2020, 11:31
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Gelin arabasındaki, “Dezenfektan döktüm yollarına yasaklar gelmeden gidelim Çorum’a” yazısı görenleri gülümsetti. Salgın döneminde, nikah kıyan çiftlerin kullandığı gelin arabalarının arkasına yazılı 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da yerini koronavirüs içerikli yazılara bıraktı. Çorum’da Yunus Emre ve Gamze Şimşek çifti, dünya evine girdi. Ancak gelin arabasındaki söz ise herkesin dikkatini çekti. Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını şaşırtırken bir kısmını ise gülümsetti. Gelin arabasını süsleten damat Yunus Emre Şimşek, aracın üzerine; “Dezenfektan döktüm yollarına yasaklar gelmeden gidelim Çorum’a ” yazısı yazarak Bursa’ya gelini almaya gitti. Yüzleri güldüren pankart ile korona virüs salgınına da dikkat çekilirken, damat Yunus Emre Şimşek yaptığı açıklamada, “Düğünümüzde gelin arabamızın arkasına ne yazabiliriz diye düşünürken pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak böyle bir yazı yazdırdım. Bu yazıyı yazdırırken de pandemiye dikkat çekmek istedim. 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da böylece rafa kalkmış oldu.” dedi. Gelin Gamze Şimşek ise yaptığı açıklamada “Pandemidir, yasaklardır virüstür aldı başını gidiyor. Böyle bir yazı bana da sürpriz oldu doğrusu, Bursa’dan Çorum’a gelin geldim. Evliyiz mutluyuz lafı yerine pandemiye dikkat çekmek için böyle bir yazı yazılması beni de çok mutlu etti” dedi.

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