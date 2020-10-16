Koronavirüs denetiminde ‘sigara’ uyarısı
ÇORUM'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında polis ekipleri yaya olarak sigara içenleri, ‘Beyefendi yürürken sigara içmeyin’ uyarında bulundu.
Güncel 16.10.2020, 14:32
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Meydanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında drone destekli ile maske ve sosyal mesafe denetimini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek, yolda sigara içerken yürüdüklerini gören polis ekipleri, ‘Beyefendi yürürken sigara içmeyin’ yönünde uyardı.
Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce uyarıldığı belirlenen kişilere de para cezası uygulandı.
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