Koronavirüs cana doymuyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti
Tüm dünyada etkisi altına alan koronavirüs salgını, Çorum'da can almaya devam ediyor. Koronavirüs, Çorum'da bir günde iki can aldı.
Güncel 03.09.2020, 10:17
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Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki M.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Testi pozitif çıkan M.K., hastanede tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadı. M.K.’nın Ulumezar’da toprağa verildiği öğrenildi.
Öte yandan Çorum Merkeze bağlı Kalehisar Köyünde yaşayan S.Ö. kovid-19 tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. (Haber Merkezi)
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