Koronavirüs cana doymuyor: 2 kişi daha hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki M.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Testi pozitif çıkan M.K., hastanede tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamadı. M.K.’nın Ulumezar’da toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan Çorum Merkeze bağlı Kalehisar Köyünde yaşayan S.Ö. kovid-19 tedavisi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. (Haber Merkezi)