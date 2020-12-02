Koronavirüs aynı köyden iki can daha aldı

Aynı sülaleden olan Emine Erdem ve Meral Erden, bir gün arayla yeni tip koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti. Mecitözü Köseeyüp köylüleri böylece iki günde iki acıyı yaşamış oldu.

Köseeyüp Köyü’nden Ali Erdem’in eşi, CHP önceki dönem İl Genel Meclisi Haydar Erdem’in yengesi Emine Erdem, Covid-19 virüsünden dolayı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Çorum Merkez Buget Köyü’nde toprağa verildi.

Yine Mecitözü İlçesi’nin Köseeyüp Köyü’nden şehit annesi Meral Erden (58) Covid-19 virüsü sonucu hayata veda etti. Filiz, Mustafa ve Şehit Astsubay Muret Erden’in anneleri, Medet Erden’in eşi Meral Erden, yakalandığı koronavirüs salgınının ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Meral Erden’in cenazesi ise Köseeyüp Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)