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Koronavirüs 11 can daha aldı

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Çorum’da can almaya devam ediyor.

Güncel 13.11.2020, 19:35
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Koronavirüs 11 can daha aldı

Yaklaşık bir yıldır dünya gündeminde bulunan koronavirüs salgını ilimizde de bayram sonrası artışa geçmişti. Vaka ve ölümlerdeki artışlar tüm önlemlere rağmen durmazken, Kasım ayının gelmesi ile birlikte de ölüm sayıları daha da yukarılara tırmanmaya başladı.

Son haftalarda Covid-19 salgınının hızla yayıldığı ilimizde vefat sayılarında da artışın devam ettiği, özellikle 5 Ekim’den beri 38 günde can kayıplarının 169’a, Kasım ayından beri ise 12 gün içinde 75’e yükseldiği öğrenildi. İlimizde koronavirüs salgını nedeni ile 12 Kasım 2020 günü ise 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre salgını kapsamında ilimizde son 37 günde yaşanan ölümler şu şekilde: “5 Ekim'de 5 kişi, 6 Ekim'de 3 kişi, 7 Ekim'de 3 kişi, 8 Ekim'de de 2 kişi, 9 Ekim'de 5 kişi, 11 Ekim'de 2 kişi, 12 Ekim'de 5 kişi, 13 Ekim'de 2 kişi 14 Ekim'de 6 kişi, 15 Ekim'de 3 kişi, 16 Ekim'de 1 kişi, 18 Ekim'de 5 kişi, 19 Ekim'de 4 kişi ve 20 Ekim'de 3 kişi ve 21 Ekim'de 9 kişi, 22 Ekim’de 4 kişi, 23 Ekim'de 5 kişi, 24 Ekim’de 3 kişi, 25 Ekim'de 3 kişi, 26 Ekim'de 6, 27 Ekim'de 5, 28 Ekim'de 3 kişi, 30 Ekim'de 4, 31 Ekim'de 3, 1 Kasım'da 3, 2 Kasım'da 12, 3 Kasım'da 6, 4 Kasım'da 3, 5 Kasım'da 6, 6 Kasım'da 5, 7 Kasım'da 7, 8 Kasım'da 4, 9 Kasım'da 6 hasta, 10 Kasım’da 5 hasta, 11 Kasım’da 7 hasta ve 12 Kasım’da 11 hasta”

(Haber Merkezi)

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