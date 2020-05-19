Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 24°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101983
ALTIN
380.773
DOLAR
6.8638
STERLİN
8.3302
EURO
7.5015
Atatürk Anıtı’nda tören
Atatürk Anıtı’nda tören
Çorum'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
Normalleşme yanlış anlaşıldı!
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
Silahla vurulan genç kurtarılamadı
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!
ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ!

“Korona virüsü sofralarımızda değişiklik yarattı”

Ramazanayı bereketine corana virüsünün bu yıl engel olduğunu ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm ve kompostuluk kuru kayısı gibi ürünlerin satışlarında düşüş olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan ayı her zamankinden farklı geçiyor.

19 Mayıs 2020 Salı 15:37
91 Okunma
“Korona virüsü sofralarımızda değişiklik yarattı”

Korona virüsü maalesef birçok adetimizi yerine getiremememize neden oldu. Ramazan’ın olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgâhlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarından bu yıl beklediğimiz eski cirolar maalesef olmayacak” dedi.

“BU SENE BAYRAM SOFRAMIZ FARKLI VE YARIM KALACAK”

Bu yıl iftar sofralarının misafir olmadığı için eskisi gibi çok çeşitli ve zenginlikten yoksun kurulduğunu ve önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Ramazan Bayramının da sadece aile içerisinde kutlanacağı için bayram alışverişlerinin oldukça sönük olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İftar ve sahurda sofralarımızın olmazsa olmazı pastırma, hurma, gün kurusu ve bol miktarda komposto yaptığımız diğer kuru meyveler bu yıl sofralardaki yerlerini alamadılar. Önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Ramazan bayramı için şimdiden bayram tezgâhları kuruldu. Ancak iftar ve sahur sofralarına olmayan alışveriş ilgisi bayrama yansımaya başladı. Çünkü kurulan bayramlık alışveriş tezgâhlarında geçmiş yıllarda yaşanan ilgi bu yıl yaşanmıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için çocuklar torbalarını alıp çikolata ve toplayamayacak. Hiç kimse kimseye gidip gelemeyecek. Bu da çikolata, şekerleme ve tatlı satışlarında beklenenin üzerinde bir düşüşolduğu için bu yıl beklenen cirolar elde edilemeyecek” diye konuştu.

İlgili Haberler
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -14-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -14-
“Yüce Türk milleti, asla boyun eğmez”
“Yüce Türk milleti, asla boyun eğmez”
“Kadir Gecesi, sağlık, barış ve huzur getirsin”
“Kadir Gecesi, sağlık, barış ve huzur getirsin”
“19 Mayıs, görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır”
“19 Mayıs, görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır”
Vali Çiftçi’den mesaj
Vali Çiftçi’den mesaj
Ceylan’dan kutlama
Ceylan’dan kutlama

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim