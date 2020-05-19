“Korona virüsü sofralarımızda değişiklik yarattı”

Korona virüsü maalesef birçok adetimizi yerine getiremememize neden oldu. Ramazan’ın olmazsa olmazı hurma, kuru üzüm, kuru kayısı, gün kurusu ve vişne kurusu satışları çok büyük oranda düştü. Aynı düşüş bayram tezgâhlarının açıldığı çikolata ve şekerleme satışlarında da yaşanıyor. Hurma, incir, kuru kayısı, bayram şekeri, çikolata ve bayramlık giysi satışlarından bu yıl beklediğimiz eski cirolar maalesef olmayacak” dedi.

“BU SENE BAYRAM SOFRAMIZ FARKLI VE YARIM KALACAK”

Bu yıl iftar sofralarının misafir olmadığı için eskisi gibi çok çeşitli ve zenginlikten yoksun kurulduğunu ve önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Ramazan Bayramının da sadece aile içerisinde kutlanacağı için bayram alışverişlerinin oldukça sönük olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İftar ve sahurda sofralarımızın olmazsa olmazı pastırma, hurma, gün kurusu ve bol miktarda komposto yaptığımız diğer kuru meyveler bu yıl sofralardaki yerlerini alamadılar. Önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Ramazan bayramı için şimdiden bayram tezgâhları kuruldu. Ancak iftar ve sahur sofralarına olmayan alışveriş ilgisi bayrama yansımaya başladı. Çünkü kurulan bayramlık alışveriş tezgâhlarında geçmiş yıllarda yaşanan ilgi bu yıl yaşanmıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için çocuklar torbalarını alıp çikolata ve toplayamayacak. Hiç kimse kimseye gidip gelemeyecek. Bu da çikolata, şekerleme ve tatlı satışlarında beklenenin üzerinde bir düşüşolduğu için bu yıl beklenen cirolar elde edilemeyecek” diye konuştu.