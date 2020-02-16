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Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 669'a yükseldi

Dünya genelinde korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 669’a çıkarken, Asya kıtası dışındaki ilk ölüm Fransa’da meydana geldi.

Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 669'a yükseldi

Dünya genelinde korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 669’a çıkarken, Asya kıtası dışındaki ilk ölüm Fransa’da meydana geldi.

16 Şubat 2020 Pazar 15:42
Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 669'a yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bu sabah yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü 142 ölüm, bin 665 yeni vaka kayıtlara geçerken, ülke genelindeki can kaybı sayısı bin 666'ya, toplam kesinleşmiş vaka sayısı ise 68 bin 500'e ulaştı. Açıklamada, aynı gün bin 323 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı. Can kayıplarının 139'unun, yeni vakaların ise bin 843'ünün, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Hubei eyaletinde görüldüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 adı verilen hastalık nedeniyle Asya kıtası dışındaki ilk can kaybı Fransa'da meydana geldi. 16 Ocak'ta Paris'e giden 80 yaşındaki bir Çinli turistin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çinli adamın 50 yaşındaki kızının da enfekte olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Böylelikle dünya genelinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı bin 669'a yükseldi.

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