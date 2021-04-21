13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firarinin korona virüsten ölen kardeşinin kimliği ile dolaştığı ortaya çıktı.

ÇORUM’da polisin Hayat Eve Sığar (HES) denetiminde korona virüs testi pozitif görünen Yavuz Akbaş (45) hastane kontrolünün ardından yurtta karantinaya aldı. Polis, test sonucu negatif çıkan Akbaş’ın kayıtlarda önceki gün korona virüsten öldüğünü belirledi. Yavuz Akbaş’ın kimliği ile yakalanan kişinin hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ağabeyi Şakir Akbaş (46) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Akbaş, tutuklandı.

Kentte salgın denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Samsun-Ankara karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde HES kontrolü yaptı. Sorgusunda riskli çıkan Yavuz Akbaş kimlikli kişi gözlem altına alındı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen ve Covid-19 testi yapılan Akbaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu’nda karantina alındı. Polis, test sonucu negatif çıkan ve semptom göstermeyen kişi ile ilgili yaptığı araştırmada gerçeğe ulaştı. Yavuz Akbaş’ın kayıtlarda önceki gün İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsten öldüğünü belirlendi. Yavuz Akbaş’ın kimliği ile yakalanan kişinin ise hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ağabeyi Şakir Akbaş olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından kaldığı yurtta gözaltına alınan Şakir Akbaş, adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

