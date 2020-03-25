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Korona virüs nedeniyle telekonferanslı senato toplantısı

Hitit Üniversitesi, yeni korona virüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygularken, sosyal mesafe kuralına bağlı önlemler nedeniyle çalışmalarda aksamaların önüne geçebilmek için de yeni iletişim teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. 

Korona virüs nedeniyle telekonferanslı senato toplantısı

Hitit Üniversitesi, yeni korona virüs salgınına karşı gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygularken, sosyal mesafe kuralına bağlı önlemler nedeniyle çalışmalarda aksamaların önüne geçebilmek için de yeni iletişim teknolojilerini yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. 

25 Mart 2020 Çarşamba 17:05
Korona virüs nedeniyle telekonferanslı senato toplantısı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başkanlığında düzenli aralıklarla toplanan Üniversite Senatosu, yeni korona virüs salgını dolayısıyla olağanüstü toplantısını, telekonferans sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Senato üyelerinin toplantıya katılımları, bulundukları birimlerden, telekonferans sistemiyle sağlandı. Toplantıyı, video konferans sisteminin kurulduğu Rektörlük Senato Salonu'ndan yöneten Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, senato toplantısını, ilk defa uzaktan erişimle gerçekleştirdiklerini belirterek, böyle bir sistemi başarılı bir şekilde kullanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Hitit Üniversitesinde herkesin bulunduğu yerden böyle bir bağlantıyı gerçekleştirebilecek kapasitede olmasının önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, "İnşallah bu zor süreci aşmaya gayret edeceğiz. Şu belayı bir an önce başımızdan def etmeyi umuyoruz. Devletimizin aldığı tedbirleri sık sık öğrencilerimize hatırlatmada fayda var. Bizler örnek olursak, öğrencilerimiz de örnek olursa inşallah bu sorunu çok büyük düzeye getirmeden aşacağımızı ümit ediyoruz. Söylenen şu ki; bu hafta çok kritik. Diğer ülkelerde pik haftası, bu hafta. Sıkılsak da daralsak da oturursak, kazanacağız" dedi. 
"14 altın kural, belki artık tekrara bindi, kanıksandı ama biz elimizden geleni yapalım Allah'ın inayetiyle sağlık çalışanlarımızın gayretiyle bu süreci birlikte atlatacağız” diyen Öztürk, “Bu vesileyle, gecesini gündüzüne katarak çalışan, vefakar Tıp Fakültesi öğretim üyelerimiz, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum" şeklinde konuştu. 
Toplantıda, daha sonra yeni korona virüs salgını nedeniyle başlatılan uzak eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar ile yeni çalışma usul ve esaslar görüşüldü. 

(İHA)

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