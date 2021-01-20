Korona virüs bir Çorumlunun canını daha aldı
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını bir Çorumlunun daha ölümüne neden oldu.
Güncel 20.01.2021, 23:03
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Alınan bilgiye göre Çorum'un Sungurlu İlçesi Kemallı Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul Avcılar'da ikamet eden Ergül Dişbudak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Ferit Dişbudak’ın oğlu, Osman, Abdullah, Hayati ve Sait Dişbudak’ın kardeşi Ergül Dişbudak (44), yakalandığı Covid-19 virüsünden dolayı hastanede tedavi görüyordu. Dişbudak önceki gün hayata veda etti.
Merhumun cenazesi Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Kemallı Köyü’ne getirilerek toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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