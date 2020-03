“Korona afetini en az zararla atlatmak için uyarılara uyun”

Yaşanan bu durumun küresel bir afet olduğunun ortada olduğunu anlatan Özkabakçı, “Afetlerde üç aşamaya dikkat çekilir, Afet Öncesi (afete hazırlıklı olma hali), Afet Ânı (afetten korunma becerisi) ve afet sonrası (afetin zararının giderilmesi). Şu an yaşadığımız durum afet ânı durumudur. Ancak diğer afetlerden farkı afet anının çok daha uzun sürmesi ve afetin boyutunun an be an büyüyerek değişkenlik arz etmesidir. Bu afetin bir diğer yanı da hazırlıklı olunamamasıdır. Daha önce buna benzer salgınlar olmuş ama bu türden bir virüs ilk olarak ortaya çıktığı için öncesi bir hazırlık yapılamamıştır” dedi.

Virüs afetinde yapılması gerekenin; virüsten korunma bilinci ve becerisini en üst seviyeye çıkartarak insanların hem kendini hem de çevresini bu geçici durumdan azami derecede korumaya çalışmak olacağını anlatan Özkabakçı. “Ülkemiz genelinde sağlık kuruluşları Virüsten korunma yöntemlerini her platformda sürekli olarak bir eğitim metodu şeklinde sunmaktalar. Ülkemiz dünya ölçeğinde virüsten korunma çalışmasında en üst düzeyde bir öz veri ortaya koymuştur, insanların ve insanlığın yaşama hakkına sahip çıkmıştır.

Bize düşen yetkililerin yapmış oldukları uyarıları ciddiye alıp, dikkatle uygulayarak afeti en az zararla sonlandırmak olacaktır.

Her afetin bir sonu olduğu gibi bu afette inşallah insanlığın kurutuluşu ile sonlanacaktır.

Halkımıza virüs kaynaklı tedbirlerden dolayı geçici olarak işsiz kalmış, hasta, yaşlı ve kimsesizlere destek olma sorumluluğumuzu da hatırlatıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)