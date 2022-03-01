Koro hazırlanıyor

Çorum Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı Ekim ayı başından itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu’nu ziyaret eden İl Müdürü Sümeyra Bektaş ve İl Müdür Yardımcısı Osman Keser, konser öncesi koro çalışmasını izleyerek başarılar dilediler.

(Haber Merkezi)

