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"Korkutmak için ateş açmıştım"

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'yi (41), pompalı tüfekle iki bacağından yaralayan Abdullah M.(44), adliyeye sevk edildi.  Polis sorgusunda amacının eşini korkutmak olduğunu söyleyen şüpheli, "Amacım yere ateş etmekti, saçmalar ayaklarına isabet etti. Korkutmak için ateş açmıştım. Pişmanım" dedi.

"Korkutmak için ateş açmıştım"

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'yi (41), pompalı tüfekle iki bacağından yaralayan Abdullah M.(44), adliyeye sevk edildi.  Polis sorgusunda amacının eşini korkutmak olduğunu söyleyen şüpheli, "Amacım yere ateş etmekti, saçmalar ayaklarına isabet etti. Korkutmak için ateş açmıştım. Pişmanım" dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 19:11
"Korkutmak için ateş açmıştım"

Olay, dün Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah M., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M. tüfekten çıkan saçmaların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi. 

ÇELİK TENCERE HAYATINI KURTARDI

Öte yandan görgü tanıkları, saçmaların Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etmesinin, kadının ağır yaralanmasının önüne geçtiğini belirtti.

TÜFEK VE RAMBO BIÇAĞIYLA YAKALANDI

Olaydan sonra otomobille kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede taş ocağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfeğin yanı sıra, 'rambo' diye tabir edilen bıçak da ele geçirildi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah M., sorgusu için emniyete götürüldü. Polise verdiği ifadesinde yaşananlar için pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Eşimle ayrılma aşamasındayız. Olayın olduğu gün ise sokakta yanına gittim. Amacım yere ateş etmekti, saçmalar ayaklarına isabet etti. Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için ateş açmıştım. Çok pişmanım” dedi.  Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 16.06.2019 19:13
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