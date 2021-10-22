Korkutan yangın
Güncel 22.10.2021, 01:35
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Karşıyaka 3.üncü Cadde üzerinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu.
Çatı katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını yarım saat süren çalışma sonrası söndürürken, polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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