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Korkutan depo yangını

Çorum’da bir depoda gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Korkutan depo yangını

Çorum’da bir depoda gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

24 Eylül 2019 Salı 10:35
Korkutan depo yangını

Edinilen bilgilere göre, Eskiekin Köyü'nde bulunan Sefa H.(53) adlı şahıs tarafından kiralık olarak kullanılan depoda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depodan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrası kontrol altına alınan yangında, depo içerisinde bulunan 1 adet komprosör, 1 adet sunta kesme makinesi, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet demir kesme makinesi, 2 adet matkap, 30 adet kanepe, 50 adet sünger, 50 top kumaş ve 1 adet ağaç kesme makinesi zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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