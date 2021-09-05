İktidar partisinin iktidarı kaybetme korkusuyla saldırganlaştığını ifade eden Kamile Anar, “korkunun ecele faydası yok, gidicisiniz. Ne yaparsanız yapın sizin karşınızda cesur, her şeyi sevgiyle, hoşgörüyle karşılayan, asla zorbalık ve nefret sözcükleri ile işi olmayan CHP’li kadınlar var” dedi.

Kamile Anar, yaptığı açıklamada; “bu saldırı genel başkanımızın şahsına yapılan saldırı değildir. Bu saldırı, iktidarı bırakma korkusunun saldırısıdır. Kendilerine en çok kadınları tehlike gördükleri için kadınları yıldırmaya, gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki CHP’li kadınlar Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini özümsemiş, demokrasiyi sindirmiş, aydın devrimci laikliği vazgeçilmez ilke olarak benimsemiş, ülkesinin huzur ve barış içinde olması için hiç bir şeyden korkmayan kişilerdir. Bu yapılan saldırılar kendi korkaklıklarını göstermektedir. Ama korkunun ecele faydası yok, gidicisiniz. Ne yaparsanız yapın sizin karşınızda cesur, her şeyi sevgiyle, hoşgörüyle karşılayan, asla zorbalık ve nefret sözcükleri ile işi olmayan CHP’li kadınlar var.

Bir gün bu toplum sizin nefretinizi unutacak ve sevgiyle, hoşgörüyle kucaklaşacak. Bu saldırıları ve kötü söylemleri şiddetle kınıyorum” ifadesini kullandı.

