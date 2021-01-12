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Korkunç kaza: 1 ölü 2 yaralı

Çorum'da otomobille çarpışan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güncel 12.01.2021, 14:44 12.01.2021, 15:11
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Murat Erbattal'ın (42) kullandığı 19 UL 058 plakalı kamyon, Ankara-Samsun kara yolu Scania Kavşağı'nda freninin boşalması sonucu Mehmet Tılcı idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçesine devrildi.

Kamyonun camından fırlayan sürücü Erbattal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın ardından kavşakta güvenlik önlemi aldı.

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