“Korku siyasetine tamah etmeyeceğiz”

Ülkede her geçen gün sorunların arttığını, yönetime karşı güven sarsıldığını, ehliyet ve liyakata değer verilmediğini kaydeden Vargeloğlu, “Temel hak ve hürriyetleri yok sayılarak demokrasi ve özgürlük alanları kısıtlanıyor” ifadelerini kullandı.

Denge ve denetimin yok olduğunu ve güçler ayrılığından söz edilemediğini belirten Vargeloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemiz, tutarsız, şeffaflıktan uzak, güven vermeyen ve istikrarı sağlayamayan bir ekonomi yönetimi ile kötü yönetiliyor.

Eğitim sistemi tamamen bozulmuş, 18 yılda 18 kez sistem değişimine uğruyor.

Ülkemiz, içine kapatılmış, yakın coğrafyada sözü tükenmiş, dünyada itibarsız ve yalnız bir ülkeye dönüşmüş dönüşüyor.

Kimlik ve bölge siyaseti yapmayacağız. Kutsallarımızı siyasete alet etmeyeceğiz. Sorunlarımızı daha fazla demokrasiyle çözeceğiz.

Partimiz, fedakârca çalışmalar sayesinde koronavirüs salgınına rağmen ülkemizin tamamında örgütlenmemizi tamamlamak üzeredir. İl teşkilatlarımız, genel seçimlere katılım şartını karşılamak üzere de kongrelerimizi yapmaktadır…

Her türlü engele rağmen, inanç, azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz ve yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı hepinize gönülden teşekkür ediyorum.

Pandemi döneminde, kısıtlı imkânlarla, zamanla yarışarak yürüttüğümüz bu kongre sürecinden sonra inşallah alanlara ineceğiz. Yapacağımız toplantılarla halkımızın yanında olacağız. Gönül sofralarına oturup dertleriyle dertleneceğiz. Halkımızın her bir ferdine Deva Partimizi ve Türkiye hayalimizi anlatacağız.” (Haber Merkezi)