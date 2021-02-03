“Korku siyaseti ile demokrasi ve geleceğimiz tehdit altına alınıyor”

MetroPOLL’Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin “2021’e Dair İlk Değerlendirmeler” başlıklı yeni yıldaki ilk araştırmasının seçmen için ekonomik durumun önceliğini koruduğunu gösterdiğini belirten Vargeloğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Seçmen, işsizlik ve hayat pahalılığının gündemlerindeki en hayati sorun olduğunu düşünüyor. Seçmenlerin kahır ekseriyeti, geçim şartlarının kötüleştiğini, Türkiye’de bir yoksulluk sorununun olduğunu belirtiyor.

Genel gidişattan memnuniyet duymayanların oranı, iktidar için alarm zillerini çaldıracak yükseklikte seyrediyor. Oysaki ekonomi bir sonuçtur.

Mevcut yönetim, elde edilen kazanımları yok sayarak, iş yapan insan kaynağını bertaraf edip, kendine inanıp güvenen ve bel bağlayanların emeğini, sermayesini, parasını, güvenini, inançlarını ve değerlerini yiyip tüketmektedir.

Bugün, siyaset koridorunda sıkboğaz edilmiş demokrasi ne yazık ki tehdit altındadır.

Milletimiz muhalefet partilerine, mevcut totaliter despot yönetim ‘bunları siyaseten yaşatmazlar’ korkusuyla çekiniyor, yönelemiyorlar.

İnanıyoruz ki, bu korku ortadan kalkarsa herkes gönlündeki tarafa yönelecektir.

Geçmiş seçimlerde umut vermeyen, iktidara alternatif olamayan muhalefet partileri için birazda önyargıyla ‘Adam var da vermedik mi?’ sorusunun cevabı artık olmalı ve vardır.

Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında görülüyor ki, büyük bir kesiminin iktidar partilerin seçmeninden oluştuğu kararsızların oranı yüzde 20 ile 30 bantı arasındadır.

DEVA Parti’mizde, halkımızın bu sıkışmışlığında güzel ülkemiz için bir fırsat ve umut olmuştur.

DEVA Partimiz, yadsınamayacak bu denli kararsız seçmen kitlesine, yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, hayat pahalılığı, yasaklar, özgürlük alanlarının daraltılması, eğitim, sağlık, büyüyen güvensizlik, itimatsızlık, liyakatsızlık gibi sorunlara, geniş ve seçkin yönetim kadroları ile çözümler hazırlamaktadır. Onların önüne, korku ve endişelerini yok edecek, umuda kapı aralayacak, hazırlıklar yapmakta ve önerilerini sunmaktadır.

İl Teşkilatı olarak ta, partimizin çözüm önerilerini, Çorum halkımız ile paylaşıyor ve umut aşılıyoruz.

DEVA Partimiz, yepyeni bir kadrolarıyla, büyük dönüşüm projeleriyle, mevcut siyasi partiler içerisinde en genç, en dürüst, en tutarlı kadrolara sahiptir.

DEVA Partisi olarak bizler, halkımız ve çocuklarımızın geleceği için buralardayız, hizmetinizdeyiz. Buyurun ülkemizin geleceğini birlikte inşaa edelim.” (Haber Merkezi)