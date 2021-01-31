“Korku, demokrasi ve ülkenin geleceğini tehdit altına alıyor”

Son günlerde iktidar ve muhalefetin en çok seslendirdiği konunun; daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük söylemi olduğuna dikkat çeken DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, bu söylemin çok hayati, önemli ve güzel olduğunu ancak yaşananların ve saha çalışmalarının bunun tam tersini ortaya koyduğunu kaydetti.

Milletin önce ekmeğine baktığını, ekmeği yerinde ise karnı doyuyorsa diğer konuları görmezden gelebildiğini söyleyen Vargeloğlu; “MetroPOLL’Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin “2021’e Dair İlk Değerlendirmeler” başlıklı yeni yıldaki ilk araştırması, seçmen için ekonomik durumun önceliğini koruduğunu gösteriyor. Seçmen, işsizlik ve hayat pahalılığının gündemlerindeki en hayati sorun olduğunu düşünüyor. Seçmenlerin kahır ekseriyeti, geçim şartlarının kötüleştiğini, Türkiye’de bir yoksulluk sorununun olduğunu belirtiyor.

“ARTIK ALARM ZİLLERİ İKTİDAR İÇİN ÇALIYOR”

Genel gidişattan memnuniyet duymayanların oranı, iktidar için alarm zillerini çaldıracak yükseklikte seyrediyor. Oysa ki ekonomi bir sonuçtur. Olmayan Hukuk Sistemi, Bozulan Eğitim Sistemi, Liyakatsiz Kadrolaşma ve Yönetimin sonucu mevcut KÖTÜ EKONOMİ’dir. Mevcut yönetim, elde edilen kazanımları yok sayarak, iş yapan insan kaynağını bertaraf edip, kendine inanıp güvenen ve bel bağlayanların emeğini, sermayesini, parasını, güvenini, inançlarını ve değerlerini yiyip tüketmektedir. Bugün, siyaset koridorunda sıkboğaz edilmiş demokrasi ne yazık ki tehdit altındadır.

“ŞU ANDA EN BÜYÜK HANDİKAP KORKUDUR”

Milletimiz muhalefet partilerine, mevcut totaliter despot yönetim “bunları siyaseten yaşatmazlar” korkusuyla çekiniyor, yönelemiyorlar. İnanıyoruz ki, bu korku ortadan kalkarsa herkes gönlündeki tarafa yönelecektir.

Geçmiş seçimlerde umut vermeyen, iktidara alternatif olamayan muhalefet partileri için birazda önyargıyla ”Adam var da vermedik mi?” sorusunun cevabı artık olmalı ve vardır. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında görülüyor ki, büyük bir kesiminin iktidar partilerin seçmeninden oluştuğu kararsızların oranı yüzde 20 ile 30 bantı arasındadır.

Bu önümüzdeki erken veya zamanında yapılacak genel seçimler için önemli bir fırsattır. DEVA Partisi, halkımızın bu sıkışmışlığında güzel ülkemiz için bir fırsat ve umut olmuştur. Partimiz yadsınamayacak bu denli kararsız seçmen kitlesine, yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, hayat pahalılığı, yasaklar, özgürlük alanlarının daraltılması, eğitim, sağlık, büyüyen güvensizlik, itimatsızlık, liyakatsızlık gibi sorunlara, geniş ve seçkin yönetim kadroları ile çözümler hazırlamaktadır. Onların önüne, korku ve endişelerini yok edecek, umuda kapı aralayacak, hazırlıklar yapmakta ve önerilerini sunmaktadır.

İl Teşkilatı olarak ta, partimizin çözüm önerilerini, Çorum halkımız ile paylaşıyor ve umut aşılıyoruz. DEVA Partisi, yepyeni bir kadrolarıyla, büyük dönüşüm projeleriyle, mevcut siyasi partiler içerisinde en genç, en dürüst, en tutarlı kadrolara sahiptir. Parti olarak bizler, halkımız ve çocuklarımızın geleceği için buralardayız, hizmetinizdeyiz. Buyurun ülkemizin geleceğini birlikte inşaa edelim…Bu yüzden diyoruz ki! Türkiye 1’den büyüktür… Korkma ÇORUM… Korkma TÜRKİYE…. Konuş ÇORUM… Konuş TÜRKİYE…DEVA’lı günler yakındır”

(Haber Merkezi)