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Körfez’deki Çorumlular Kazdağı’nda buluştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlular, bu ayki toplantılarını Kazdağı eteklerinde gerçekleştirdi.

Körfez’deki Çorumlular Kazdağı’nda buluştu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Körfez Çorumlular Platformu çatısı altında bir araya gelen Çorumlular, bu ayki toplantılarını Kazdağı eteklerinde gerçekleştirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:16
Körfez’deki Çorumlular Kazdağı’nda buluştu

Platform Başkanı İsmail Eker’in öncülüğünde Hacıhasanlar Cıngıllıoğlu piknik alanında bir araya gelen Çorumlular, mangal keyfi yaşarken, gönüllerince eğlendi.

Her ay bir araya geldiklerini anlatan Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, pikniğe katılan hemşerilerine teşekkür etti. Kazdağı pikniğine 80 kişi katıldı. İkinci defa Kazdağı’nda bir araya geldiklerini anlatan Eker, “Bugün 85’inci toplantımızı yapıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır bir araya geliyoruz. Hemşerilerimiz bu toplantılarda tanışma imkanı bulurken, memleket anılarını tazeliyoruz. Toplantımıza katlan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Toplantılarımız devam edecek” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 22.07.2019 23:59
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