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Körfez’deki Çorumlular 91’inci kez buluştu

Edremit Körfezi’ndeki Çorumlular, 91’inci kez sazlı-sözlü yemekte buluştu. Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 91’inci kez sazlı-sözlü yemekte bir araya geldi. Çanakkale-İzmir karayolundaki bir et lokantasında buluşan Çorumlular, şarkılar ve türküler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekerken büyük coşku yaşadı.

Körfez’deki Çorumlular 91’inci kez buluştu

Edremit Körfezi’ndeki Çorumlular, 91’inci kez sazlı-sözlü yemekte buluştu. Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 91’inci kez sazlı-sözlü yemekte bir araya geldi. Çanakkale-İzmir karayolundaki bir et lokantasında buluşan Çorumlular, şarkılar ve türküler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekerken büyük coşku yaşadı.

21 Ocak 2020 Salı 23:46
Körfez’deki Çorumlular 91’inci kez buluştu

Edremit’in yanı sıra Burhaniye’den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, mahalli sanatçı Ali Erden söylediği birbirinden güzel türkülerle konukları coşturdu. Dansların edildiği, halayların çekildiği etkinlik, gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Çorumlular eğlenceye doydu. Balıkesir Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mustafa Çek ve Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan’ın da katıldığı gecede gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker’e teşekkür etti.

Körfez Çorumlular Platformu Başkanı Eker, “Bugün 91’inci toplantımızı yaptık. Her ayın 19’unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum’un plakası 19’dur. Müzikli toplantıda el birliğiyle eğlendik. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Allah, ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Bugün hemşerimiz olan Balıkesir Vali Vekili Mustafa Çek ve Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da bizi onurlandırdı. Hemşerilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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