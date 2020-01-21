Körfez’deki Çorumlular 91’inci kez buluştu

Edremit’in yanı sıra Burhaniye’den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, mahalli sanatçı Ali Erden söylediği birbirinden güzel türkülerle konukları coşturdu. Dansların edildiği, halayların çekildiği etkinlik, gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Çorumlular eğlenceye doydu. Balıkesir Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mustafa Çek ve Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan’ın da katıldığı gecede gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker’e teşekkür etti.

Körfez Çorumlular Platformu Başkanı Eker, “Bugün 91’inci toplantımızı yaptık. Her ayın 19’unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum’un plakası 19’dur. Müzikli toplantıda el birliğiyle eğlendik. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Allah, ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Bugün hemşerimiz olan Balıkesir Vali Vekili Mustafa Çek ve Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da bizi onurlandırdı. Hemşerilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)