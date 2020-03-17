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Körfez Çorumlular Platformu toplantılarına ara verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Körfez Çorumlular Platformu, koronavirüs nedeniyle aylık toplantılarına ara verdi. Hükümetin aldığı kararlar üzerine Mart ve Nisan toplantılarını ertelediklerini anlatan Platform Başkanı İsmail Eker, virüs tehlikesi ortadan kalkınca toplantıların kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Körfez Çorumlular Platformu toplantılarına ara verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Körfez Çorumlular Platformu, koronavirüs nedeniyle aylık toplantılarına ara verdi. Hükümetin aldığı kararlar üzerine Mart ve Nisan toplantılarını ertelediklerini anlatan Platform Başkanı İsmail Eker, virüs tehlikesi ortadan kalkınca toplantıların kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

17 Mart 2020 Salı 18:57
Körfez Çorumlular Platformu toplantılarına ara verdi

Edremit’te geçtiğimiz 19 Şubatta 92’nci toplantılarını yapan Körfez Çorumlular Platformu, yaklaşık 8 yıl aradan sonra toplantılarına ara verme kararı aldı. Ankara Simit Evi’nde bir araya gelen Körfez Çorumlular Platformu yönetimi, Mart ve Nisan ayı toplantılarını yapmama kararı aldı. Geçtiğimiz ay 92’nci toplantıyı yaptıklarını anlatan Platform Başkanı İsmail Eker, “Körfezde yaşayan Çorumlular olarak her ayın 19’nda yemekte bir araya gelmeyi gelenek haline getirdik. Bu toplantılar birlik, beraberlik ve dayanışmaya neden olmaktadır. Çorumluyuz, hepimiz birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında oluyoruz. Bu güne kadar 92 defa bir araya geldik. Şimdi ise koronavirüs salgını nedeniyle toplantılarımıza ara veriyoruz. Tehlike ortadan kalkınca toplantılarımız devam edecektir” dedi. (Haber Merkezi)

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