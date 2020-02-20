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Körfez Çorumlular Platformu 92’nci kez bir araya geldi

Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 92’nci kez yemekte bir araya geldi. Hattuşa Termal Tesislerindeki yemeğe, İzmir’den de konuklar katılırken, eğlence yapılmayan yemekte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Körfez Çorumlular Platformu 92’nci kez bir araya geldi

Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 92’nci kez yemekte bir araya geldi. Hattuşa Termal Tesislerindeki yemeğe, İzmir’den de konuklar katılırken, eğlence yapılmayan yemekte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

20 Şubat 2020 Perşembe 22:59
Körfez Çorumlular Platformu 92’nci kez bir araya geldi

Edremit'in yanı sıra Burhaniye'den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, şehitler için dua yapıldı. Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, konuklar teşekkür ederken, şehitlere saygı için eğlenceye yer vermediklerini söyledi. Yemeğe katılan Çorumlular da, yemeğe ev sahipliği yapan Platform Başkanı İsmail Eker'e teşekkür etti.

Bir konuşma yapan Eker, “Bugün 92’nci toplantımızı yaptık. Her ayın 19'unda bir araya geliyoruz. Çünkü Çorum'un plakası 19'dur. Yemekte güzel sohbetler oldu. Bu günkü toplantımıza, İzmir’den hemşerilerimiz de katıldı. Geçtiğimiz günlerde şehitlerimiz oldu. Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu nedenle eğlenceye yer vermedik. Allah, memleketimize kara günler göstermesin. Yemeğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin iyi ve kötü günlerinde hep yanlarındayız. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi artırıyor” dedi.

(Haber Merkezi)

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