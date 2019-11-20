Körfez Çorumlular Platformu 89'ncu kez bir araya geldi

Edremit’in yanı sıra Burhaniye’den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, Çorumlu mahalli sanatçı Ali Erden, söylediği birbirinden güzel türkülerle konukları coşturdu. Dansların edildiği, halayların çekildiği etkinlik, gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Çorumlular eğlenceye doydu.

Ezine Kaymakamı Hacı Aslan Uzan’ın da katıldığı gecede gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker’e teşekkür ederken, toplantıların devam edeceği belirtildi. Sesi güzel olan Çorumlular da türkülere eşlik ederken, geceye ayrı renk kattılar. Konuklara teşekkür eden Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, "Bugün 89’ncu toplantımızı yaptık. Müzikli toplantıda el birliğiyle eğlendik. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Allah ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Hemşehrilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.