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Körfez Çorumlular Platformu 89'ncu kez bir araya geldi

Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 89’ncu kez sazlı sözlü eğlencede bir araya geldi. Güre Mahallesi’nde bir termal otelde buluşan Çorumlular, şarkılar ve türküler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekerken büyük coşku yaşadı. 

Körfez Çorumlular Platformu 89'ncu kez bir araya geldi

Körfez Çorumlular Platformu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 89’ncu kez sazlı sözlü eğlencede bir araya geldi. Güre Mahallesi’nde bir termal otelde buluşan Çorumlular, şarkılar ve türküler eşliğinde oyunlar oynayıp halaylar çekerken büyük coşku yaşadı. 

20 Kasım 2019 Çarşamba 23:08
Körfez Çorumlular Platformu 89'ncu kez bir araya geldi

Edremit’in yanı sıra Burhaniye’den de Çorumluların katıldığı gecede, yemekler yenip sohbetler edilirken, Çorumlu mahalli sanatçı Ali Erden, söylediği birbirinden güzel türkülerle konukları coşturdu. Dansların edildiği, halayların çekildiği etkinlik, gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Çorumlular eğlenceye doydu. 
Ezine Kaymakamı Hacı Aslan Uzan’ın da katıldığı gecede gönüllerince eğlenen vatandaşlar, Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker’e teşekkür ederken, toplantıların devam edeceği belirtildi. Sesi güzel olan Çorumlular da türkülere eşlik ederken, geceye ayrı renk kattılar. Konuklara teşekkür eden Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail Eker, "Bugün 89’ncu toplantımızı yaptık. Müzikli toplantıda el birliğiyle eğlendik. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Allah ömür verirse bu toplantılarımız devam edecek. Hemşehrilerimizin önerilerine açığız. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 

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