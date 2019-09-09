“Koreli öğrenciler birer kültür elçisi”

Kore Üniversitesi Rektörü Prof. Yeom Jaeho ile bazı akademisyenler, Çorum'a gelerek ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Boğazköy, Alacahöyük ve Çorum müzelerini, Resuloğlu Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım ve Çorum Müze Müdürü Metin Çakar rehberliğinde gezen heyet, özellikle Hitit dünyasına ait eserlere büyük ilgi gösterdi.

Kore Üniversitesi Rektörü Prof. Yeom Jaeho ile bazı akademisyenler, Çorum'a gelerek ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Boğazköy, Alacahöyük ve Çorum müzelerini, Resuloğlu Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım ve Çorum Müze Müdürü Metin Çakar rehberliğinde gezen heyet, özellikle Hitit dünyasına ait eserlere büyük ilgi gösterdi.

Jaeho, Ankara Üniversitesi ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde özellikle Hitit kültürünü tanıtmak amacıyla Güney Koreli arkeoloji öğrencilerini gönderdiklerini, karşılığında Hitit ve Hatti kazılarında yer alan Türk öğrencilerin Güney Kore'ye davet edildiğini söyledi.

Böylelikle iki ülke öğrencilerinin farklı kültürleri tanıdıklarını ve deneyimlerini artırdıklarını vurgulayan Jaeho, “Karşılıklı yeni projeler, bilimsel aktivitelerle değişim programları sürdürülecek. Bu iş birliği Güney Kore ile Türkiye arasında özellikle kültür turizminin gelişmesine katkıda bulunacak. Birer kültür elçisi olarak Türkiye'ye gelen Koreli öğrenciler sadece arkeoloji alanında değil, Türk halkının yaşam şeklini ve kültürel değerlerini yakından görme ve tanıma fırsatı da yakalıyor” dedi.

Jaeho, Türkiye ve Güney Kore'nin coğrafi açıdan birbirine uzak olsa da her iki ülke insanının tarihsel bağlarının mevcudiyeti, düşünce tarzlarındaki benzerliklerle birbirlerine karşı hissettikleri sempatinin Koreli öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlamalarını kolaylaştırdığını anlattı.

Koreli öğrenciler de Türkiye'nin arkeolojik açıdan çok zengin bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, kazı alanlarında görev alarak büyük deneyim elde etmelerinden dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini dile getirdi.

Türk kültürünü yakından tanıdıkları için de şanslı olduklarını aktaran öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde buradaki gözlemlerini paylaşmak için sabırsızlandıklarını kaydetti. (AA)