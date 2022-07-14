Kore Gazisi Yusuf Şahin’e hazin tören

Hayata veda eden 6 çocuk babası Yusuf Şahin'in cenazesi, Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden alındıktan sonra öğle namazına müteakip Sırçalı köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Sırçalı Köyü Muhtarı Fatih Ergan, bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

