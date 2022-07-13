Kore Gazisi Yusuf Şahin hayatını kaybetti
Çorum'un Mecitözü ilçesi Sırçalı Köyü sakinlerinden, Kore Gazisi Yusuf Şahin hayatını kaybetti.
Güncel 13.07.2022, 19:13
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Merhum Kore Gazisi Yusuf Şahin'in cenazesi önceki gün Sırçalı köyünde sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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