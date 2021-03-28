Kore Gazisi Rıza Kabasakal son yolculuğuna uğurlandı

Törenlerde, milli bayramlarda elinde ay yıldızlı Türk bayrağı ile görmeye alışık olduğumuz Rıza Kabasakal önceki gün vefat etti. Muzaffer Kabasakal, Atilla Kabasakal, Nefise Koç ve Ayşe Çiftbaş’ın babası olan Kabasakal, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Rıza Kabasakal’ın eşi Saliha Kabasakal da 3 yıl önce hayatını kaybetmişti. Başta Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçmiş dönem valileri ve protokol mensuplarının yakın ilgi gösterdiği, Çorum halkının gönlünde önemli bir yere sahip Rıza Kabasakal’ın vefatı tüm Çorum’da üzüntüye neden oldu.

Gazi Rıza Kabasakal’ın cenazesi saat 11.30’da merkeze bağlı Beydili Köyü’nde resmi törenle toprağa verildi. Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenazeye Vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Çorum Belediye Başkan Vekili Turhan Candan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gazi Rıza Kabasakal Namazın ardından defnedildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

