Kore Gazisi Nazım Önder’i kaybettik 

Kore Gazisi Nazım Önder, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü 95 yaşında hayata veda etti.

Nazım Önder’in cenazesi, dün Çeşmeören köyünde toprağa verildi.

1952 yılında Kore’de Piyade Alayı’nda görev alan Çorumlu kahraman gazi, bir süre önce Vali Mustafa Çiftçi ve komutanlar tarafından ziyaret edilmişti.

ÇORUM HABER, merhum Gazi’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm ulusumuza başsağlığı diler.



(Aliye ÖNCEL)

