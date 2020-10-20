Kore Gazisi hayatını kaybetti

Ali ve Nuran Çorumlugil’in babası, Mimar Alaattin Kuyumcu ile Ayşe ve Selma Kuyumcu’nun dayısı, Kore Gazisi Mustafa Çorumlugil, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

VALİ ÇİFTÇİ’DEN TAZİYE ZİYARETİ

Vali Mustafa Çiftçi, hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Çorumlugil’in Karakeçili Mahallesi’ndeki evini ziyaret ederek, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban da hazır bulundu. Ziyarette Mustafa Çorumlugil ile tüm gazi ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. (Haber Merkezi)