Kore Gazisi, Emekli Albay Bedri Kerman’ı kaybettik

Merhume Emine Kerman’ın eşi, Ceyda Kerman ve merhume Sevda Kerman’ın babaları olan Bedri Kerman’ın cenazesi, Karşıyaka Şehitliği’nde toprağa verildi.

Gazeteniz ÇORUM HABER, Teğmen rütbesiyle Kore Savaşı’na katılmış olan Bedri Kerman’ın anılarına, “Ayla” filminin Türkiye’nin gündemine oturduğu Ekim 2017’de geniş biçimde yer vermişti. Zira, 10 Şubat 1952 tarihini taşıyan bir fotoğrafta, Çorumlu Teğmen Bedri Kerman, Oscar adayı “Ayla” filmine konu olan Kim Eunja isimli Koreli küçük kızla birlikteydi.

Kore Kahramanı Bedri Kerman, Kim Eunja’nın manevi babası Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin yanında yer alan Türk subaylarından biriydi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, Çorumlu hemşehrilerine ve Türk silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)