Kore gazilerine ziyaret
Vali Mustafa Çiftçi, Kore gazileri Yusuf Şahin ve Ömer Yavuz’u evlerinde ziyaret etti.
Güncel 23.12.2020, 19:53
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İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban ile kurumlardan yetkililerin hazır bulunduğu ziyaretlerde Vali Çiftçi, üzerinde “Kahraman Kore Gazisi” yazılı atkıları gazilere hediye etti.
(Haber Merkezi)
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