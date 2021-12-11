Köprülü kavşağın ihalesi yapıldı

Çorum şehir merkezinde yapılması planlanan ve 8 ilçeyi il merkezine bağlayan çevre yolu, İskilip-Osmancık yolu-Akşemseddin Caddesi güzergâhına seviyeli kavşak yapım ihalesinin yapıldığının müjdesini verdi.

Ceylan, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyeti 162 milyon 441 milyon 468 lira olan 4.2 km’lik bağlantı yollu “Köprülü Kavşağın” ihalesinin 9 Aralık Perşembe günü yapılarak ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Çorum-İskilip yolu 2. kilometresinde çevre yolunun bulunduğu noktada seviyeli kavşak projesinin ihalesinin yapıldığını açıklayan Ceylan, “Çevre yolu şehir içerisinde kaldı. Karşı tarafta kalan mahallemiz 100 bin nüfusa sahip. Her gün oralarda şehir içi trafiğinde aşırı derecede yoğunluk oluyordu. Osmancık Köprüsü- İlim Yayma Kavşağı’nda da çok fazla sıkışıklıklar oluyor. Samsun’dan-Ankara’ya gidenler de trafiğin yoğun akışından dolayı burada çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. İnşallah bu kavşağımız bittiği zaman şehir içi trafiğinde de büyük ölçüde rahatlama olacaktır” dedi.

Yaklaşık maliyeti 162 milyon değerindeki Köprülü Kavşağın en kısa sürede tamamlanması için takipçisi olacaklarını kaydeden Ceylan, Laçin-Dodurga-Osmancık-Kargı, diğer taraftan İskilip- Uğurludağ- Bayat- Oğuzlar tarafından akan trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını ifade etti. (Haber Merkezi)